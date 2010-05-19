Мужчина выжил после поражения электротоком высокого напряжения

В Херсонской области мужчина выжил после поражения электротоком напряжением до 10 кВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 17 мая в Геническую районную больницу поступил 40-летний житель пгт Новоалексеевка, пораженный электротоком. В этот же день в 6.23 дежурному диспетчеру Генического предприятия электросетей поступило сообщение из пгт Новоалексеевка, что возле трансформаторной подстанции лежит человек, а рядом с ним электрический провод. Со слов очевидцев, пострадавший косил траву возле трансформаторной подстанции и, вероятно, наступил на провод, лежавший в траве.

На место прибыл ремонтник, который установил, что на трансформаторе от проходного изолятора в сторону разъединителя оборван спуск 10 кВ. Электрик обесточил напряжение. Местные жители вызвали медицинскую помощь, которая и доставила пострадавшего в районную больницу.