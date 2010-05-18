Сигареты без никотина вызывают рак быстрее, чем обычные

Ученые из США установили, что сигареты, не содержащие табак и никотин, провоцируют развитие рака еще быстрее, чем обычные сигареты.

Исследователи медицинской школы штата Нью-Йорк при помощи лазера "измерили" вред, наносимый человеческой ДНК при курении различных видов сигарет.

Выяснилось, что курение "безопасных", как казалось, сигарет, разрушает спираль ДНК гораздо сильнее, а это, в свою очередь, приводит к мутациям, которые во много раз увеличивают риск развития раковых заболеваний.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном научном журнале Cell Cycle.

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