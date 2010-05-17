Предположения о смерти младенцев в двух областях от отравления молочными смесями не подтвердились

Предположения о том, что смерть младенцев в Тернопольской и Полтавской областях на прошлой неделе наступила в результате отравления молочными смесями, не подтвердились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ.

«На сегодня все лабораторные исследования завершены. По результатам, остатки смеси «Малютка», которой кормили ребенка в Тернопольской области, соответствуют нормативным показателям по безопасности. Во втором случае Винницкая облСЭС провела лабораторное исследование детской смеси Детолакт-бифидус, которой кормили ребенка. Согласно результатам исследования, детская смесь соответствует нормам по показателям безопасности», - заявил Г.РОЖКОВ.

При этом он отметил, что анализ воды, которая использовалась для приготовления детского питания, в обоих случаях показал превышение нормы содержания нитратов.

Как сообщал УНИАН, в связи с регистрацией случая смерти девочки 3-месячного возраста в селе Жуковцы Тернопольской области, Г.РОЖКОВ поручил проверить предприятие, где производится молочная смесь «Малютка» - «Хорольский молококонсервный комбинат детских продуктов».

В свою очередь председатель Госпотребстандарта Украины Олег ПОВОЛОЦКИЙ 14 мая подписал приказ о проверке всех производителей детского питания и предприятий розничной торговли, которые реализуют эту продукцию.