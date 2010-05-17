На Волыни женщина-фельдшер убила своего новорожденного сына

11:52, 17 мая 2010
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Возбуждено уголовное дело

В Волынской области работники милиции задержали фельдшера, которая утром 5 мая задушила своего новорожденного сына, а тело выбросила на мусорную свалку.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 33-летняя женщина была задержана в результате оперативно-розыскных мероприятий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

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