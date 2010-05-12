Впервые за последние годы в Украине фиксируется снижение смертности от онкозаболеваний

Впервые за последние годы в Украине фиксируется реальное снижение смертности от онкологических заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный онколог Украины, директор Национального института рака Игорь ЩЕПОТИН сегодня на брифинге перед открытием Конгресса директоров онкологических институтов стран СНГ.

Он отметил, что эта позитивная тенденция наблюдается уже несколько лет, хотя уровень онкозаболеваемости в нашей стране продолжает расти.

«Украинская онкология достигла существенного прогресса. Мы начали на 10% чаще диагностировать опухоли на ранних стадиях – первой и второй, когда можно гарантировать почти стопроцентное выздоровление», - сказал И.ЩЕПОТИН.

Он подчеркнул, что украинские онкологи ожидают от правительства финансовой поддержки этого направления медицины.

И.ЩЕПОТИН также проинформировал, что Конгресс директоров онкологических институтов стран СНГ в Киеве посвящен 90-летию Национального института рака Украины.

«Конгресс собрал специалистов стран СНГ для разработки общей стратегии борьбы с раком. В его рамках планируется принять Межгосударственный план борьбы с раком», - отметил И.ЩЕПОТИН.

В свою очередь, президент Российской академии медицинских наук, директор Российского онкологического научного центра им. Н.Блохина РАН, глава Ассоциации директоров онкологических институтов стран СНГ Михаил ДАВЫДОВ подчеркнул, что ни одна страна не может решить проблему рака только своими силами.

«Украинские онкологи занимали весомое место и в бывшем СССР, и на просторах СНГ. Сегодня онкология - это мировая наука, и только коллективными усилиями, четко рассчитав силы и возможности, мы можем изменить ситуацию в онкологии. Ведь сегодня полтора миллиона людей в мире ежегодно умирают только от рака легких. Это настоящая проблема», - подчеркнул М.ДАВЫДОВ.