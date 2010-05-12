Морская вода у пляжей Одессы соответствует нормам

Специалисты городской санитарно-эпидемиологической станции сделали анализ качества морской воды у побережья Одессы и признали, что она соответствует всем установленным нормативным показателям.

Об этом сегодня сообщил УНИАН главный санитарный врач Одессы Иван КЛИМЕНТЬЕВ.

По его словам, «в течение курортного сезона пробы морской воды у полутора десятков пляжей Одессы берутся дважды в неделю - специалисты проводят анализы и определяют пригодность для купания. Обычно качество воды ухудшается вследствие значительных осадков, при штормах, аварийных ситуациях и многосуточных высоких температурах».

Нынешний курортный сезон начался удачно – люди уже купаются, и нет причин беспокоиться о качестве морской воды, отметил главный санврач.