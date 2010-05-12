Херсонщина: женщина попала в реанимацию после укуса змеи
08:25, 12 мая 2010Страна
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Состояние средней тяжести
В Херсонской области 58-летняя женщина попала в реанимацию после укуса змеи.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, жительница поселка Очаковское Голопристанского района в поле наступила на змею, которая укусила ее за ногу.
Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу 9 мая. Она находится в состоянии средней тяжести в реанимации.
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