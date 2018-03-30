Руководитель проектов Фонда Ахметова «Развитие Украины» Денис Денисенко: через 5-7 лет в туботделениях некому будет работать

В Донецкой области - один из самых низких показателей укомплектованности врачами-фтизиатрами. По состоянию на 1 января 2010 года в области работает 229 врачей, что составляет 59,8% от необходимого количества. В Украине процент укомплектованности врачами-фтизиатрами несколько выше и равен 70%. В связи с этим Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" совместно с Главным управлением здравоохранения Донецкой облгосадминистрации в рамках "Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011 гг." инициировал проведение в Донецкой области ежегодного конкурса "Лучший молодой фтизиатр". Его цель - поднять мотивацию молодых специалистов и врачей интернов к работе во фтизиатрической службе, а также сделать престижной и актуальной профессию врача - фтизиатра. В этом году первое место в номинации "Лучший молодой врач-фтизиатр" присуждено Марине КОЗИНЕЦ - врачу туберкулезного кабинета центральной городской больницы г. Димитрово. Победители получили денежные премии от Фонда Ахметова - 5 тыс. грн. за первое место, 3 тыс. грн. и 2 000 грн. за второе и третье места соответственно.

Подробнее о конкурсе корреспонденту УНИАН рассказал руководитель программы «Преодоление эпидемии туберкулеза в Донецкой области» Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» Денис ДЕНИСЕНКО. - Денис, расскажите об основной цели конкурса. - Известно, что в Донецкой области, как и в целом в Украине сегодня эпидемия туберкулеза, но вместе с тем существует серьезная нехватка специалистов для борьбы с этим страшным недугом. Так, в шахтерском регионе укомплектованность фтизиатрами составляет 59%, в больницах работают фтизиатры пенсионного или предпенсионного возраста, причем с увеличенной нагрузкой – на полторы или две ставки.

Поэтому, в ближайшие 5-7 лет, в наших тубдиспансерах и туботделениях станет практически некому работать.

Мы видим, что в этом конкурсе молодых специалистов, где возрастными рамками было определено участие врачей до 35 лет, конкурсантами стали всего 25 человек из 250 работающих в регионе фтизиатров, то есть, 10%.

Поэтому основной целью нашего конкурса стало - поднять мотивацию молодых специалистов и врачей интернов к работе во фтизиатрической службе, а также сделать престижной и актуальной профессию врача – фтизиатра.

- Каковы были условия конкурса?

- Мы проводили конкурс как среди молодых специалистов-фтизиатров, так и среди врачей-интернов, которые проходят интернатуру на кафедре фтизиатрии. Было два этапа конкурса: первый - теоретический, второй – практический. Конкурсанты отвечали на различные тесты. В практическую часть, например, входила оценка рентгеновских снимков, их описание, выявление диагноза. По практическим анализам врачи определяли стратегию лечения, а потом жюри оценивало насколько это сделано корректно, правильно, соответствует ли международным подходам и стандартам и насколько в практике это приведет к успеху лечения. Тесты были подготовлены кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Донецкого национального медицинского университета. Причем второй этап конкурса проводился с помощью компьютерного тестирования, с целью более точной оценки знаний и навыков и во избежание субъективности

В жюри входили представители областного управления здравоохранения, Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», Всемирной организации здравоохранения и кафедры фтизиатрии и пульмонологии Донецкого медуниверситета.

Все конкурсы проходили в Донецке в Тренинговом центре по обучению борьбе с туберкулезом для врачей фтизиатров с 21 апреля по 30 апреля и завершились чествованием победителей. Конкурс был достаточно интересный, прозрачный, проходил на областном уровне, но преследовал Международные стандарты.

- И все-таки, как Вы считаете, что нужно, чтобы сделать престижной и актуальной профессию врача – фтизиатра?

- Как бы Фонд ни мотивировал, ни создавал условия, (Какую бы мотивацию и условия Фонд не создавал), все-таки фтизиатрам, прежде всего, нужна достойная оплата труда, и на втором месте – нужны хорошие условия работы. Потому что, когда фтизиатр работает в безопасных условиях с хорошей вентиляцией, с хорошими средствами защиты, тогда не страшно идти на эту службу.

- Как вы оцениваете нынешние условия труда фтизиатров в больницах? - Сложно оценить, все по-разному. Если сравнивать в целом с Украиной, то Донецкая область на сегодня выглядит гораздо лучше в этом плане, но еще недостаточно хорошо – на «троечку-четверочку». С европейским уровнем, конечно, нельзя сравнивать, но все-таки это оценка - не «единица». Потому что у нас есть современное лабораторное оборудование, у нас есть аппараты, которые позволяют быстро определять заболеваемость.

Просто очень часто оборудование, которое у нас поставляется в больницах, не доукомплектовано. Например, государство закупает дорогостоящую аппаратуру, но расходные материалы к ней не дает, и хорошее оборудование стоит мертвым грузом. Так, бывает, что по нашему приглашению приезжают международные аудиторы, посещают наши лаборатории и видят там мертвый груз – например, холодильник, который не работает. А всё из-за непродуманной системы. Вот были бы, допустим, заказчиками областное управление здравоохранения, или та же больница, которой нужно это оборудование, они бы могли формировать заказ. Но сегодня процедура очень непрозрачная. И часто больница, вроде бы участвует в заказе, но получает не то, что планировала.

Надо думать, как эту ситуацию изменить, и какой использовать механизм закупок и формирования заказов для того, чтобы оборудование работало для людей.

- А как с наличием медикаментов в этой отрасли медицины? Есть ли проблемы? - Препаратами, в общем-то, охвачена область в достаточном количестве. Нехватка медпрепаратов есть только в СИЗО, в пенитенциарном секторе. Там, по нашим сведениям, которые поступают на «горячую» линию (0 800 50 30 80, бесплатная горячая линия фонда «Развитие Украины» по вопросам туберкулеза – прим. ред.), нет препаратов второго ряда – для лечения от устойчивых, залеченных форм туберкулеза.

-А в тюрьмах есть фтизиатры при такой тотальной их нехватке в наших медучреждениях? Есть. А теперь представьте себе, если в гражданском секторе плохие условия для их работы, поделите их на 3 и 4, и получите условия в тюремном секторе. Там врачи работают вообще на энтузиазме, на своей репутации, не знаю даже … работают на выживание. Ну и больным там очень часто нельзя оказать достойную помощь. Например, я был в одном из следственных изоляторов – там нельзя долго находиться, не говоря уже о лечении. Это нереально.

- Какие льготы существуют в государстве за такую опасную работу фтизиатра? - Честно говоря, этот вопрос по льготам не урегулирован во фтизиатрии. Потому что врач-инфекционист, работающий с больными ВИЧ-инфицированными, получает серьезную надбавку, а фтизиатр - нет.

Беседовала Елена Колгушева.