Тернопольщина: работники больницы нанесли государству ущерб

В Тернопольской области разоблачены должностные лица Монастыриской районной коммунальной больницы, которые нанесли государству ущерб на 223,108 тыс. грн.

Как сообщила корреспонденту УНИАН старший прокурор отдела прокуратуры области Елена КОЗЛОВА, служащие больницы подписали и заверили печатями поддельные акты выполненных подрядных работ по ремонту помещения поликлинического отдела райбольницы частной фирмой из города Ривне. В действительности же ремонтные работы не выполнялись, а подрядная организация неправомерно получила из бюджета 223,108,3 тыс. грн.

В отношении должностных лиц больницы прокурором Монастыриского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.