На юге США из-за наводнений погибли десятки человек

В американских штатах Тенесси, Миссисипи и Кентукки в результате ураганов и проливных дождей в минувшие выходные погибли не менее 29 человек, передает Радио «Свобода».

Только в штате Тенесси сильные дожди привели к резкому подъему воды в реке Камберленд, 19 человек погибли, десять из них - в столице штата городе Нэшвиль. Затоплена историческая часть города.

Общий материальный ущерб от стихийного бедствия в пострадавших штатах исчисляется десятками миллионов долларов.