Наркокартель на Черниговщине возглавлял бывший милиционер

В Черниговской области разоблачена группа наркоторговцев, которую возглавлял бывший работник милиции.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей Управления МВД в области.

Преступная группа из восьми человек работала в областном центре Черниговской области два года, распространяя среди учеников и студентов города марихуану. А организовал группировку житель одного из райцентров вблизи Чернигова, бывший сотрудник милиции. В свое время он несколько лет работал водителем в одной из оперативных служб криминального блока.

Мужчина наладил сбор и скупку выращенной конопли в своем районе, а затем занялся организацией сети сбыта. Ориентация была на молодежь - учеников и студентов учебных заведений Чернигова.

Бывший милиционер создал сеть наркодилеров. Еженедельно он доставлял в Чернигов по 10 стаканов наркотического зелья (стоимостью приблизительно в 5 тыс. грн.). Потом товар распределялся между бригадирами, а те уже, в свою очередь, делили его между своими торговцами, которые сбывали "траву" по 70-80 грн. за спичечный коробок.

По словам начальника отдела БНОН УМВД майора милиции Игоря ЕВДОКИМОВА, в результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий установлены все фигуранты наркокартеля и организатор. "Восемь месяцев ушло на то, что задокументировать группу, провести 10 оперативных закупок, выяснить места распространения товара, периодичность и объемы поставок наркозелья в Чернигов. И когда вся информация была уже собрана, было принято решение "брать всех", - сказал он.

Сотрудники сектора БНОН черниговской милиции совместно с коллегами из областного аппарата задержали автомобиль, в котором был обнаружен товар на 6 тыс. грн., а также у вожака банды, который лично сопровождал груз, обнаружен и изъят спортивный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

В составе группы насчитывалось восемь мужчин в возрасте от 17 до 28 лет.

В результате проведения санкционированных обысков по месту проживания задержанных обнаружено и изъято 27 тыс. грн., полученных преступным путем, два автомобиля марки "Opel". Двое из задержанных отпущены на подписку о невыезде, шестеро находятся в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса ст.ст. 304 (вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность), 307 ч.2 (...сбыт наркотических веществ), 315 (склонение к употреблению наркотических средств), 263 (незаконное обращение с оружием). Следствие продолжается.