Здоровье украинских селян намного хуже, чем горожан

Состояние здоровья украинских селян значительно хуже, чем жителей города, заявил сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения Украины заместитель министра здравоохранения Валерий БИДНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, распространенный тезис о том, что на селе более благоприятные условия для крепкого здоровья, чем в урбанизированном городе, не соответствует действительности.

“Неутешительная статистика свидетельствует, что в сельской местности и смертность выше, в частности, смертность детей первого года жизни, и высокие показатели заболеваемости туберкулезом и хроническим алкоголизмом”, – отметил заместитель министра, добавив, что показатели заболеваемости селян по сравнению с жителями городов по другим болезням отличаются не существенно.

“Но это свидетельствует лишь о недостаточной диагностике и отсутствии надлежащей диспансеризации, чему в последние годы все меньше уделяется внимания как в селах, так и в городах”, – сказал В.БИДНЫЙ.

Он отметил, что в Украине ежегодно наблюдается ухудшение состояния здоровья населения, отображением чего является демографический кризис, негативные демографические показатели и показатели состояния здоровья, которые не могут компенсировать даже определенные положительные сдвиги уровня рождаемости.