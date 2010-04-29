Распределение финансов в украинской медицине - неадекватно

Распределение финансовых ресурсов в украинской медицине происходит неадекватно, заявила на заседании коллегии Министерства здравоохранения Украины председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, 80% средств направляется на стационарную помощь, 15% - на амбулаторную и только 5% - на первичную помощь, на которую возлагается (по критериям ВОЗ) 70% всего объема медицинских услуг.

“В медицинских учреждениях широко распространено чрезмерное использование дорогостоящей стационарной койки второго и третьего уровней. Количество больниц и коечного фонда в Украине превышает европейские показатели в несколько раз,” - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что и планируются ресурсы без учета конкретных медицинских потребностей населения конкретных населенных пунктов, районов, областей.

«В то же время количество учреждений первичного звена в три раза меньше, чем в странах Евросоюза, а количество врачей общей практики – ниже в 1,5 раза (в Украине – 6,3 на 10 тысяч населения, в Евросоюзе – 9,4)», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Также глава комитета ВР подчеркнула, что около 600 фельдшерско-акушерских пунктов в Украине «работают» без фельдшеров. «Скудные бюджетные средства сельских советов расходуются вхолостую, а расчеты экспертов доказывают, что вместо 15 тысяч фельдшерских пунктов нужно оставить 9 тысяч, достойно их оснастив», - сказала Т.БАХТЕЕВА.