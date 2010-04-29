Психически больного убийцу из Чернигова медики не контролировали

Работники милиции выяснят в рамках расследования уголовного дела относительно «черниговского маньяка», почему этот человек после прохождения лечения в декабре прошлого года выпал из-под контроля медиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента уголовного розыска МВД Украины Валерий ЛИТВИН.

«Думаю, в рамках расследования уголовного дела будет направлено отдельное поручение, чтобы исследовать этот процесс», - сказал он, отметив, что задержанному назначена психиатрическая экспертиза.

По словам В.ЛИТВИНА, если она признает молодого человека психически больным, ему будет назначено принудительное лечение в медицинском заведении закрытого типа. В ином же случае, по словам начальника департамента, ни у одного судьи, если дело дойдет до суда, не поднимется рука освободить такого человека.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове вечером 20 апреля в течение нескольких часов с чрезвычайной жестокостью были убиты три человека. У всех погибших головы разбиты лопатой. На следующий день работники милиции задержали убийцу - местного жителя, 1988 года рождения, больного шизофренией.