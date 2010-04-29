На иммунопрофилактику в госбюджете предусмотрено 237 млн грн из необходимых 316 млн

В государственном бюджете-2010 на проведение вакцинопрофилактики предусмотрено 237 млн. грн., тогда как на все необходимые программы по вакцинации необходимо 316 млн. грн.

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ, сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

"Разница составляет 78 млн. грн. - по отношению к основному календарю прививок", - отметил Г.РОЖКОВ.

Относительно ситуации с обеспечением вакциной против полиомиелита, то главный государственный санитарный врач Украины сообщил, что имеющейся вакцины на сегодняшний день хватит на один месяц.

"Той вакцины, которая есть у нас в наличии, в полной мере хватит на 1 месяц", - отметил Г.РОЖКОВ. Также он проинформировал, что из 156 тыс. вакцин против полиомиелита, которые прошли торги и попали в страну, 128 тыс. вакцин уже развезены по регионам.

Как отметил Г.РОЖКОВ, охват вакцинацией против полиомиелита в Украине составляет 80,6% при минимальном пороге коллективного иммунитета в 95% .

Также главный государственный санитарный врач Украины сообщил, что сейчас Минздрав занимается пересмотром календаря прививок.