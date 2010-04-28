В Чернигове была угроза выброса загрязненных вод в реку

В Чернигове спасатели Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций предотвратили экологическое бедствие, которое могло возникнуть в результате выброса загрязненных вод в реку Билоус.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области.

Согласно информации пресс-службы, в Чернигове на территории полигона твердых отходов частного предприятия "Грантпласт", из-за резкого повышения уровня воды в фильтрационном канале, возникла угроза выбросов загрязненной воды в реку Билоус.

Работники предприятия пытались самостоятельно откачать воду мотопомпами, однако желаемого результата это не дало, после чего коммунальщики обратились за помощью к Главному облуправлению МЧС.

К месту происшествия прибыли 3 единицы пожарно-спасательной техники. Работники МЧС в течение 6-ти часов откачали свыше двух тысяч кубометров загрязненной воды и предотвратили экологическое бедствие.