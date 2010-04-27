В Черниговской области ликвидируют последствия паводка

В Черниговской области из-за паводка остается нарушенным транспортное сообщение с 4 селами. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в области.

"В регионе нарушено транспортное сообщение4-х населенных пунктов с районными центрами, три села расположены в Рипкинском районе", - отметили в управлении, уточнив, что это села Сусловка, Плехтоевка и Кукари, а также Лысая гора в Коропском районе. Сообщение с ними осуществляется при помощи лодок.

Кроме того, на Черниговщине остаются подтопленными 16 усадеб в трех населенных пунктах и усложнено транспортное сообщение с 13 населенными пунктами, больше всего – в Черниговском районе.

Пока остается разведенным понтонный мост через реку Сейм возле села Осич Бахмацького района. Также нарушено транспортное сообщение до понтонногоу моста возле города Новгород-Сиверский.

Паводковыми водами перелит участок автодороги Т-2521 Сосница-Шаповаловка между селом Малое Устье и мостом через реку Десна. Проезд транспорта по автодороге Т-2521 запрещен. Объезд до села Большое Устье Сосницкого района возможен через смт Короп.

В общей сложности на реках области наблюдается постепенное снижение уровней воды. Так, на Днепре в пределах Черниговской области происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 6-7 см, вода на заводи.

На р.Десна выше с.Макошино Менского района формируется пик весеннего паводка. Вместе с тем, на Десне ниже села Спасское Сосницкого района еще продолжается поднятие уровней воды с суточной интенсивностью от 1 см до 3 см. На реке Сейм возле села Мутин (Сумская область) 23-25 апреля наблюдался пик весеннего паводка с отметкой 740 см над условным нулем поста, в низовье речки Сейм продолжается поднятие уровней воды. А на реке Снов неподалеку от города Щорс после прохождения пика весеннего паводка уровень воды снизился на 56 см.