Запорожье: для школьников закупали просроченные продукты

Прокурором Шевченковского района Запорожья возбуждено уголовное дело против товароведа отдела образования Шевченковской районной администрации, закупившего для питания школьников просроченные продукты питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, со ссылкой на зампрокурора области Виктора ЗАНФИРОВА, причиной возбуждения уголовного дела стало то, что товаровед "на основании сфальсифицированных ею заявок от детских учреждений, с целью списания бюджетных средств приобрела пищевую продукцию с просроченным сроком годности на сумму 38 тыс. грн.".

При этом, по данным В.ЗАНФИРОВА, "часть продуктов попала для питания детей в учебно-воспитательный комплекс 111 и использовалась при изготовлении пищи, что поставило под угрозу жизнь и здоровье школьников".

На сегодняшний день действия товароведа, квалифицированы, как преступление, предусмотренное ст. 367 Уголовного кодекса Украины - "служебная халатность".

Ведется следствие.