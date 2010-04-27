Запорожье: для школьников закупали просроченные продукты
Возбуждено уголовное дело
Прокурором Шевченковского района Запорожья возбуждено уголовное дело против товароведа отдела образования Шевченковской районной администрации, закупившего для питания школьников просроченные продукты питания.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, со ссылкой на зампрокурора области Виктора ЗАНФИРОВА, причиной возбуждения уголовного дела стало то, что товаровед "на основании сфальсифицированных ею заявок от детских учреждений, с целью списания бюджетных средств приобрела пищевую продукцию с просроченным сроком годности на сумму 38 тыс. грн.".
При этом, по данным В.ЗАНФИРОВА, "часть продуктов попала для питания детей в учебно-воспитательный комплекс 111 и использовалась при изготовлении пищи, что поставило под угрозу жизнь и здоровье школьников".
На сегодняшний день действия товароведа, квалифицированы, как преступление, предусмотренное ст. 367 Уголовного кодекса Украины - "служебная халатность".
Ведется следствие.