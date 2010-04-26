Минздрав усилил эпидемконтроль из-за вспышки полиемиелита

Министерство здравоохранения Украины усилило эпидемиологический контроль в аэропортах в связи с эпидемией полиомиелита в Таджикистане.

Об этом УНИАН сообщили пресс-службе министерства.

В частности, усилен контроль за пассажирами воздушных судов, прибывающих из эндемических стран (Индия, Пакистан, Афганистан, Нигерия) и стран, где зафиксированы случаи заболеваний полиомиелитом (Сенегал, Мавритания, Ангола, Мали, Чад, Сьерра-Леоне, Гвинея, Либерия, Буркина-Фасо, Камерун, Таджикистан).

Кроме того, Минздрав информирует туристические фирмы, экипажи самолетов и работников аэропортов об эпидемической ситуации в Таджикистане, мерах личной профилактики и о мероприятиях по выявлению больных с соответствующими симптомами.

Министерство просит людей, возвращающихся из Таджикистана и других пандемических стран, а также тех, кто контактировал с жителями этих стран, при ухудшении состояния здоровья немедленно обращаться к врачу.

СПРАВКА УНИАН. Полиомиелит — острое вирусное заболевание с поражением нервной системы. В настоящее время встречается оно очень редко в связи с тем, что принята обязательная вакцинация детей в раннем возрасте против вируса-возбудителя. Однако возможно возникновение единичных случаев болезни у людей с несформировавшимся иммунитетом после прививки или же у тех, кто в детстве получал медотвод от вакцинации (в связи с другими болезнями или аллергическими реакциями). У людей ранее привитых формируется пожизненный иммунитет к трем основным вирусам полиомиелита и возникновение болезни невозможно.

Сам вирус полиомиелита распространяется легко водным путем и заражение возможно через воду, пищу и немытые руки. Возраст начала заболевания существенно влияет на тяжесть проявления симптомов: дети переносят болезнь тяжелее, чем взрослые. Первоначально при заражении вирусом поражается желудочно-кишечный тракт: развивается незначительное кишечное расстройство, лихорадка и легкое недомогание. Из кишечника вирус всасывается в кровь, после чего (в среднем через 2-3 недели) появляются симптомы поражения центральной нервной системы (ЦНС).

Наиболее благоприятная форма поражения ЦНС — это без образования параличей. Она характеризуется лихорадкой, головокружением, головной болью, приливами крови к коже. Затем появляются боли в спине и конечностях, иногда болезненность во всех мышцах; определяется ригидность и напряженность мышц шеи. После нескольких недель существования такой симптоматики больной полностью выздоравливает.

Более худший прогноз возможен при второй форме поражения ЦНС — с развитием параличей. При этой форме появляющиеся боли в конечностях и спине сменяются параличами отдельных мышц туловища, конечностей, шеи, т.е. их выраженной слабостью и неспособностью к произвольному движению. Возможно как развитие массивных симметричных параличей шеи, рук и ног, так и «пятнистых» параличей — с асимметричным поражением отдельных мышц по всему туловищу. Обычно паралич достигает своего максимума через сутки с его начала. За это время возможно его «восходящее» или «нисходящее» распространение по туловищу — то есть от ног к шее, или обратно. Параличи мышц конечностей буквально приводят к инвалидизации человека — неспособности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Кроме того, они могут приводить к вывихам в суставах. Происходит это из-за ослабления мышечной поддержки сустава, а так же патологического перераспределения мышечного тонуса в его области. Кроме параличей скелетной мускулатуры, возможно развитие паралича диафрагмы, глотки, языка, межреберных мышц. Эти проявления особенно опасны из-за возможной патологии дыхания и глотания. Таких больных необходимо вовремя перевести на искусственную легочную вентиляцию и давать пищу через желудочный зонд.