В Червонограде от сильного ветра дерево упало на автобус

В городе Червонограде Львовской области дерево упало на автобус, который перевозил горняков шахты «Лесная», в результате чего тяжело травмирован один из шахтеров. Об этом сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого в Червонограде. В результате сильного порыва ветра упало дерево на автобус ЛАЗ "Турист" с рабочей сменой шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" в составе 41 работника, которые возвращались домой после рабочей смены.

Деревом был тяжело травмирован работник шахты "Лесная", житель Червонограда, который госпитализирован в Червоноградскую центральную городскую больницу.