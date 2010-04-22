Недавно задалась вопросом: «Сколько нужно спать?». Проблема в том, что катастрофически не хватает времени. Работа, семья, куча различных дел, и на все нужно время. Есть идея уменьшить время сна. Только полезно ли это?

Немного статистики Интернет по запросу «сколько надо спать» выдал 3 130 000 ссылок. Видимо, данная проблема интересует многих. Открыла я и перечитала с десяток сайтов, но это ситуацию не прояснило. Например, Уинстон Черчилль считал, что мужчине нужно спать шесть часов, мальчику — семь и только женщинам и дуракам требуется больше часов для сна. Но, наверное, большинство людей все-таки согласились бы с утверждением, что сон для них важнее хорошей еды. Бессонница или вынужденное недосыпание, связанное с режимом работы, большой загруженностью и т. д., сами по себе способны вызвать не только физическую усталость и вялость, но и подавленное состояние, когда все раздражает и действует на нервы. В то же время любой душевный дискомфорт часто сопровождается бессонницей. Американские исследователи подсчитали, что за последние пару десятков лет мы стали спать в среднем на 2-3 часа меньше. И это небезопасно. Если отказывать организму в законном отдыхе, он может устроить настоящий бунт. Франциска Каппуцио, британский ученый, который обследовал 10 308 британцев с 1985 г. до 1988 г. и с 1992 г. до 1993 г., обнаружил, что слишком длинный или слишком короткий сон вызывает рост риска ранней смерти. Спать взрослому человеку нужно 7 часов. Если отдыхать 8 часов и больше, то вероятность умереть в следующие 11-17 лет возрастает в два раза. Как ни странно, но вероятнее всего причиной смерти станут не сердечно-сосудистые заболевания. Депрессия, низкий социальный статус и сердечно-сосудистые заболевания усугубляют ситуацию. Если спать 5 часов, то риск умереть возрастает в 1.7 раза, а развитие сердечно-сосудистых заболеваний — в 2 раза. Вот так.

На вопрос «сколько времени человек должен спать», ответ один — столько, сколько ему нужно, чтобы высыпаться. Общепринятое мнение, что норма сна — 8 часов в сутки, отражает лишь средние статистические данные. На самом деле все это сугубо индивидуально. По 3-4 часа, например, спали Наполеон, Маргарет Тэтчер. С другой стороны, Альберт Эйнштейн любил поспать как минимум 10 часов и тоже был не последним человеком. Однако это пример все же исключительный. А вот люди, которым достаточно семи часов сна, встречаются довольно часто. Обычно они очень гордятся собой и смотрят свысока на тех, кто спит много. И в этом совершенно неправы. Если вы спите по 9-10 часов, это тоже нормально и не имеет никакого отношения к лени, распущенности и слабоволию. Просто вашему организму необходимо именно такое количество сна. Ведь сон регулируется внутренней потребностью, и человек не в состоянии «переспать», подобно тому, как он может переесть или перепить. Если у вас бессонница И, конечно, нельзя обойти вопрос о бессоннице, которой, как утверждает статистика, страдает в той или иной степени до 1/3 населения Земли и которая является одним из самых характерных симптомов депрессии. Причем одни мучаются тем, что не могут заснуть с вечера, другие — тем, что просыпаются рано утром и больше не могут заснуть (последнее особенно характерно для людей в депрессивном состоянии).

К сожалению, надо сказать сразу, что самое верное средство от бессонницы на сегодняшний день — это таблетка снотворного. Однако лекарства имеют два больших недостатка: 1. Снотворное, как правило, дает побочный эффект, вызывая на другой день заторможенность, вялость и отупение. 2. При постоянном употреблении снотворного происходит привыкание, и заснуть без него становится невозможно. Поэтому способ борьбы с бессонницей каждый должен найти свой. Можно использовать все известные методы в комплексе. Вот несколько советов, придерживаясь которых, можно улучшить сон: — вечером избегайте яркого освещения, громкой музыки (и другого шума), стимулирующих напитков. Крепкий чай и кофе последний раз следует пить не позднее 6-7 часов вечера. Также не стоит есть перед сном шоколад; — ужинать нужно за несколько часов до сна. Не надо, чтобы он состоял из тяжелых, трудноперевариваемых блюд. Но ложиться спать впроголодь тоже не стоит. Мысли о еде не позволят вам заснуть; — полезна прогулка перед сном, а так как, живя в городе, выходить слишком поздно небезопасно, можно прогуляться, пока еще не стемнело. Итак, прочитала довольно много разного и интересного. Полезно задавать такие вопросы.

Доказано, что женщинам нужно спать дольше, чем мужчинам.

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