В Запорожье 5-летний ребенок выпал из автобуса на проезжую часть.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, ДТП произошло 20 апреля около 16.00.

"По предварительным данным, одна из пассажирок автобуса не усмотрела за своим ребенком, в результате мальчик открыл двери запасного выхода из транспортного средства и выпал на проезжую часть", - сообщили в ЦОС.

Каким образом 5-летнему малышу удалось открыть двери запасного выхода: имела место только невнимательность матери или несоблюдение норм и требований техники безопасности при осуществлении пассажироперевозок, сейчас устанавливается.

Ребенок госпитализирован в областную детскую больницу с диагнозом "черепно-мозговая травма".