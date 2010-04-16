В Херсонской области 85-летнюю женщину укусила гадюка

13:23, 16 апреля 2010
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Состояние средней тяжести

В Херсонской области 85-летнюю женщину укусила гадюка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 15 апреля в 20.15 в приемное отделение Новотроицкой центральной районной больницы была доставлена жительница села Софиевка, которую укусила гадюка за палец левой руки. Пострадавшая находится в хирургическом отделении больницы в состоянии средней тяжести.

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