Украина и Россия намерены бороться с фальсификатами

Украина и Россия намерены подписать соглашение о сотрудничестве по выявлению и борьбе с фальсификатами фармацевтических препаратов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом шла речь в Москве на третьем совместном заседании Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Делегацию от Украины возглавил министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК. Среди других представителей от Украины в Российскую Федерацию поехали заместитель министра здравоохранения Украины Валерий БИДНЫЙ, первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Лидия ДРОЗДОВА и другие представители министерств Украины по характерным направлениям.

Вопросы, которые обсуждались на заседании, касались сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения, в частности участники обменивались мнениями и предложениями по активизации сотрудничества. Заседание состоялось с целью возобновления работы подкомитетов по гуманитарному сотрудничеству между Россией и Украиной. «Последнее такое заседание было в июне 2007 года. После этого робота была приостановлена», - отметил В.БИДНЫЙ.

Пресс-служба Минздрава напоминает, что процесс подготовки к заключению соглашения между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации о сотрудничестве в сфере регистрации, стандартизации и контролю качества лекарственных средств начался в 2004 году.

Главные три вопроса работы в сфере здравоохранения, которые были рассмотрены на заседании, касались информирования о состоянии санитарно-эпидемического контроля и режима в Украине и России, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, особо опасными инфекционными заболеваниями на территории Украины и России и выявления и борьбы с фальсификатами фармацевтических препаратов на территории обоих государств.

«Вскоре будут предоставлены предложения и подписано соглашение о сотрудничестве по выявлению и борьбе с фальсификатами фармацевтических препаратов на территории обоих государств и информирования друг друга о наличии фальсификатов того или иного производства. В целом встреча носила консультативный характер, обе стороны нацелены на возобновление работы, следующее заседание подкомитетов планируется провести в Украине», - отметил В.БИДНЫЙ.