Рыбы нежно массируют ноги и удаляют ороговевшую кожу

Новая тенденция на ведущих мировых курортах - для деликатного массажа и педикюра используют рыб. Этот метод применялся ещё столетия назад в южном Китае. Современным любителям деликатного массажа рыбий педикюр был впервые предложен в Японии на курорте острова Хонсю. Оттуда мода распространилась по странам Азии, Европы, Ближнего Востока и добралась до США.

В ОАЭ в дубайском аквапарке Wild Wadi туристы могут заказать процедуру Fish Spa, в ходе которой им предлагается опустить ноги в небольшой бассейн с маленькими беззубыми рыбками Garra rufa. Рыбы удаляют омертвевшие и ороговевшие клетки кожи и заодно нежно массируют ноги.

В США в штате Вирджиния для аналогичной процедуры используют ванночку с теми же garra rufa, в количестве около 100 штук. За 15 минут рыбы делают основную часть работы, а затем человек-мастер педикюра завершает начатое ими дело.

В таиландской Паттайе услуга называется "ихтиомассажем". "Человек получает оздоровительную, хотя и немного щекотную, процедуру, и избавляется от мозолей, а рыба получает вкусную еду", - говорят владельцы салонов красоты.

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