Вокруг Киевского моря гниют тонны мертвой рыбы

Тонны мертвой рыбы гниет вокруг Киевского моря. Песок около воды усеян мертвыми карасями карпами, но никто ее не убирает.

«Приехали и очумели! Весь берег в мертвой рыбе, - рассказал киевлянин Юрий . Он позавчера был на Киевском море около села Ровжи в 60 км от Киева. - Там лежат тонны мертвой рыбы. Это когда море спускали - ее льдом придавило. Запах ужасный. Никто ее не собирает, только вороны клюют дохлятину».

Юрий рассказывает, что песок около воды прямо устелен дохлыми карасями и карпами. В воде - целое кладбище мальков. С другой стороны Киевского водохранилища - та же картина. Берега вдоль сел Глибовка, Ясногородка и Сухолуччя усеяны тухлой рыбой.

Экологи считают, что за гибель рыбы должны нести наказание те, кто давал разрешение на спуск воды в Киевском водохранилище.

«Это очень большие убытки для рыбного хозяйства. Мало того, что рыба погибла от этого, Днепр не вышел из берегов и рыбе нет где нереститься, - подчеркнул Иван Парникоза из Национального экологического центра Украины.

- А еще органы, которые следят за рыбой, должны были делать зимой полыньи и засовывать туда камыш, чтобы кислород был. Потому что большой рыбе нужно его много. Представьте, что вас в пакет целлофановый запихнули и дышать ничем, вот так и произошло в этом году из-за холодов».

«В советские времена за это бы посадили. А теперь никто ни за что ответственность не несет. Я уже не говорю о том, что мертвая рыба, которую никто не собирает, - это инфекция. Сначала она заразит всех жителей воды, а затем и чайки, которые будут есть эту рыбу, пострадают», - убеждает Иван.

В Киевгосрыбохране объясняют: о масштабах убытков говорить рано. «Рыба придавилась льдом, лежала на дне, а теперь повсплывала. Если произошла катастрофа, то собирать рыбу должны не люди, а Экологическая инспекция. Но она ничего не делает».

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