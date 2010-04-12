В Каховском водохранилище - огромное масляное пятно
10:26, 12 апреля 2010Страна
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Ведется следствие
Вблизи Новой Каховки в херсонской области выявлено загрязнение акватории Каховского водохранилища нефтепродуктами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций области, масляная пленка на водной поверхности размером приблизительно 240 кв. м была обнаружена вчера в районе верхнего бьефа шестой турбины Каховской ГЭС.
На месте события работает комиссия. Управлением экологической инспекции области взяты пробы загрязненной воды на анализ.
Ведется следствие на предмет выявления источника загрязнения.
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