В Каховском водохранилище - огромное масляное пятно

Вблизи Новой Каховки в херсонской области выявлено загрязнение акватории Каховского водохранилища нефтепродуктами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций области, масляная пленка на водной поверхности размером приблизительно 240 кв. м была обнаружена вчера в районе верхнего бьефа шестой турбины Каховской ГЭС.

На месте события работает комиссия. Управлением экологической инспекции области взяты пробы загрязненной воды на анализ.

Ведется следствие на предмет выявления источника загрязнения.