Флюоромобиль фонда Ахметова выявляет больных с туберкулезом

В течение прошлой недели (30 марта – 2 апреля, г. Киев) обследование в передвижном кабинете цифровой флюорографии прошли 762 человека, 115 из них - иногородние. Врачи-рентгенологи выявили 46 патологий, большинство из которых – подозрение на туберкулез, случаи онкологии единичны.

Напоминаем, что 25 марта фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» при поддержке КГГА начал акцию по бесплатному флюорографическому обследованию киевлян и гостей города. Цель акции – увеличение уровня выявления туберкулёза среди населения и повышение информированности о проблеме заболевания.

Сегодня флюорограф работает в районе ст. м. Святошино (возле магазина Сильпо, проспект Победы, 87). Завтра-послезавтра флюоромобиль будет находиться в районе ст. м. Лукьяновская.

График работы (будние и выходные дни с 09:00 - 19:00, перерыв - 14:00-15:00; понедельник - выходной) 7 апреля - м. Святошино 8-9 апреля - м. Лукьяновская 10-11 апреля - рынок Троещина 13-15 апреля - м. Лыбидская 16-18 апреля - м. Контрактовая площадь 20-22 апреля - Печенежская, 16 (Татарка) 23-25 апреля - ул. Петра Запорожца, 26 27-28 апреля - м. Лесная 29-30 апреля - Дарницкий вокзал Телефон горячей линии – 0 800 50 30 80

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