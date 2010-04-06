В Кыргызстане у 70% заключенных - открытая форма туберкулеза

В Кыргызстане 70% заключенных страдают открытыми заразными формами туберкулеза, заявил 5 апреля на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике министр здравоохранения КР Марат Мамбетов.

В ходе обсуждения поправок в закон «О защите населения от туберкулеза» глава министерства отметил, что в 2009 году в Кыргызстане насчитывается 10 тысяч 343 больных туберкулезом и 5 тысяч 454 вновь заболевших. «Сравнивая данные прошедших лет, мы приходим к выводу, что идет тенденция к снижению заболеваемости этой болезнью», - добавил он.

М.Мамбетов подчеркнул, что основными носителями и распространителями туберкулеза являются лица, находящиеся в местах лишения свободы. В настоящее время на их питание выделяется 56 сомов в сутки, что является недостаточным для полноценного восстановления пораженного болезнью организма. «В 2008 году на питание выделялось всего лишь 37 сомов, потом эту сумму увеличили, но и этого недостаточно, так как для нормального питания необходимо 70 сомов», - сказал он.

Министр отметил, что в ближайшее время работники Минздрава намерены провести переговоры с представителями Глобального фонда и Немецкого банка развития о возможности финансирования с их стороны средств на увеличение размеров ставок, выделяемых на питание заключенных.

По его информации, по республике действуют 29 лечебных учреждений, занимающихся профилактикой и лечением туберкулеза. Укомплектованность врачей составляет 8 тысяч специалистов, что является вполне достаточным для осуществления лечения.

Депутат от фракции СДПК Дамира Ниязалиева заявила, что считает недостаточной работу медиков по обеспечению профилактики туберкулеза. В республике всего 40% населения постоянно проходят флюроографическое обследование, добавила она.

Отметим, что поправки в закон «О защите населения от туберкулеза» предусматривают исключение ссылок на статьи, определяющие уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от стационарного лечения туберкулеза. По словам Мамбетова, данные изменения внесены в целях приведения в соответствие с законом «О структуре правительства», так как нормы регламентирующие уголовную ответственность подробно прописаны в Гражданском Кодексе.

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