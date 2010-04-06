Ужесточат уголовную ответственность за поздние аборты

Депутаты предложили ужесточить уголовную ответственность врачей за проведение абортов на поздних сроках беременности и вне медучреждений. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Татьяна Яковлева заявила, что соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы весной 2010 года.

Согласно документу, за проведение аборта на сроке беременности более 12 недель при отсутствии медицинских или социальных показаний акушер-гинеколог будет нести уголовную ответственность. Максимальное наказание за это преступление составит восемь лет лишения свободы.

Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за проведение аборта вне медицинских учреждений, кроме тех случаев, когда есть угроза здоровью беременной. Отдельным преступлением предлагается считать действия врача-неспециалиста, который выполнил прерывание беременности с целью извлечения имущественной выгоды, если его действия нанесли тяжкий вред здоровью женщины или повлекли ее смерть.

По словам Яковлевой, действующим законодательством не предусмотрена прямая ответственность акушеров-гинекологов за проведение криминального аборта. "Например, не подлежит уголовной ответственности врач-специалист, производящий аборт при отсутствии социальных показаний при сроке беременности 23 недели", - пояснила она.

Представитель "Единой России" отметила, что, согласно законопроекту, склонение к аборту со стороны медработников, в случае нанесения тяжкого вреда здоровью или смерти беременной, будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет. Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за сокрытие медучреждением сведений о незаконном проведении аборта. Такое правонарушение будет наказываться штрафом для должностных лиц - от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 150 тысяч рублей.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению Валентина Петренко в свою очередь отметила необходимость ужесточения правил лицензирования частных клиник, предлагающих услуги по прерыванию беременности.

Кроме того, по мнению Петренко, необходимо предусмотреть комплекс мер социальной и материальной поддержки одиноких женщин, которые отказались от аборта и решили сохранить ребенка.

В России на каждую тысячу женщин детородного возраста приходится в среднем 50 абортов в год. Страна занимает первое в Европе место по числу прерываний беременности. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, в 2008 году в России было зарегистрировано более 1,2 миллионов абортов.

medportal.ru