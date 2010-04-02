Больницы эксплуатируют кислородные баллоны с грубыми нарушениями

5 больниц Херсонской области продолжают эксплуатацию кислородных баллонов с грубыми нарушениями, вопреки требованиям управления Госгорпромнадзора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе терруправления Госгорпромнадзора по результатам контрольных проверок лечебных учреждений Херсона, которые используют кислородные и другие баллоны с газом, выявлено, что Новотроицкая, Нововоронцовская, Высокопольская, Скадовская центральные районные больницы и станция скорой помощи в Херсоне продолжают нарушать требования по з безопасной эксплуатации кислородных баллонов, несмотря на запрет и предписания инспекторов, выданные во время проверок лечебно-профилактических учреждений в январе.

В ходе перепроверок дополнительно применены 4 запрета на выполнение работ и эксплуатацию оборудования, изъято из эксплуатации 7 газовых баллонов. К административной ответственности привлечены два главных врача.

Теруправление обратилось к Госгорпромнадзору с предложением поручить Министерству здравоохранения разработать отраслевые правила по охране труда для медицинских учреждений.

*** В Херсонской области 31 медицинское учреждение эксплуатирует кислородные и другие баллоны с газом, 9 учреждений используют кислородные станции. Во время проверок, проведенных управлением Госгорпромнадзора в январе, было выявлено 165 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда. Запрещена работа 17 единиц оборудования, баллонов, видов работ. 13 баллонов вообще изъяты из помещений лечебных учреждений. 8 работников привлечены к админответственности, из них трое руководителей.