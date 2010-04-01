Эпидситуация в подтопленных регионах остается стабильной

Эпидемиологическая ситуация в подтопленных регионах Украины остается стабильной и контролированной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил первый заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Геннадий РОЖКОВ.

«Эпидемиологическая ситуация в подтопленных регионах остается стабильной и управляемой. Вспышек инфекционных заболеваний не наблюдается», - сказал он, отметив, что, в частности, в Киеве превышения пороговых концентраций вредных веществ во взятых пробах воды также не наблюдается.

По словам Г.РОЖКОВА, с целью предупреждения инфекционных заболеваний среди населения в результате половодья Государственная санитарно-эпидемиологическая служба дала указания местным органам власти, в которых прописаны все необходимые действия по предупреждению кишечных заболеваний.

Кроме того, в регионах созданы штабы СЭС по предупреждению заболеваемости среди населения. В эти штабы вошли профессиональные врачи.

Ежедневно проводится проверка объектов и предприятий водоснабжения, производителей продуктов питания, заведений общественного питания, торговых предприятий, скотомогильников, мест размещения пищевых и бытовых отходов.

В частности, как отметил главный санитарный врач, в 13 регионах, которые могут вероятнее всего пострадать от наводнения, регулярно проходит мониторинг состояния качества воды, и только в 6% от общего количества взятых проб вода не отвечает стандартам качества.

В то же время Министерство здравоохранения совместно с Институтом гигиены разработали проект качества стандартов воды, который сейчас находится на рассмотрении в органах исполнительной власти.

Отвечая на вопрос журналистов, в частности, относительно наличия реагентов для очистки воды на предприятиях централизованного водоснабжения, Г.РОЖОВ сказал, что сегодня согласно решению Кабинету министров есть приказ и при Минздраве создана рабочая группа, которая определяла потребности регионов в антисептических материалах. По словам главного санврача Украины, для закупки из бюджета выделено 8,5 млн. грн., и сегодня должен завершиться соответствующий тендер, после чего все приобретенные антисептические средства централизовано будут доставлены в регионы.