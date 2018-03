Женщины глупеют от сигарет

Курение нарушает функции мышления у женщин гораздо сильнее, чем у мужчин. Исследователи из университета американского штата Айова считают, что дело в особенных взаимоотношениях женского организма и никотина.

Ученые пригласили для исследования курящих и некурящих мужчин и женщин разного возраста и предложили им пройти тестирование на определение функций мозга так называемого высшего порядка: способности рассуждать, планировать и организовывать.

Выяснилось, что дамы, выкуривавшие в день 20 и больше сигарет, набрали в результате гораздо меньше баллов, чем их некурящие коллеги. У мужчин особой разницы между курильщиками и теми, кто ведет более здоровый образ жизни, исследователи не обнаружили.

Ученые предполагают, что нарушение в функциях мышления женщины связано с производством в женском организме гормона эстрогена. Результаты исследования на животных показывают, что никотин снижает концентрацию эстрогена в крови. Понижение ослабляет и функции мозга, на которые этот гормон оказывает положительный эффект.

Наиболее сильно вызванный никотином недостаток эстрогена может сказаться в период менопаузы, когда производство гормона снижается самим организмом. Исследователи отмечают в статье в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs, что никотин своим влиянием на выделение эстрогена может нарушить практически все функции мозга, а не только способность к планированию и рассуждению.

podrobnosti.ua