Как питание в фастфудах нарушает психику

Ученые доказали, что питание в ресторанах быстрого обслуживания может быть не только вредным для здоровья, но также нарушать психику людей, делая их нетерпеливыми и стремящимися к мгновенному получению удовлетворения.

Свою работу ученые из Канады опубликовали в журнале Psychological Science.

Авторы исследования показали, что нетерпеливость отражается и в повседневном финансовом поведении людей, предпочитающих получить мгновенную, но небольшую финансовую выгоду, нежели отложенный, но гораздо более существенный платеж.

"Учитывая роль финансовой нетерпеливости в современном экономическом кризисе, мы должны учитывать не только калории при рассмотрении последствий развития индустрии быстрого питания, так как она оказывает влияние на нашу повседневную психологию и поведение в гораздо более широких областях деятельности, нежели мы могли предполагать до сих пор", - сказал Чэнь Бо Чжун, соавтор публикации из Университета Торонто, слова которого приводит пресс-служба Ротмановской школы менеджмента при этом учебном заведении.

Авторы исследования показали, что первоначальная идея быстрого питания: удовлетворение потребности в еде максимально скоро для того, чтобы не отвлекаться от других повседневных задач и работы, заставляет людей также приобретать другие продукты, призванные экономить время (например шампуни два в одном), и, что наиболее важно, снижает их желание сохранять и накапливать.

"Мы обнаружили, что даже неосознаваемое самими людьми воздействие символов индустрии быстрого питания возбуждает в них чувство спешки и нетерпеливости, вне зависимости от контекста", - добавил Чжун.

В своей экспериментальной работе группа ученых провела три типа экспериментов. В первом добровольцам демонстрировали символ индустрии быстрого питания: золотую букву "М" на фоне красного поля, являющуюся эмблемой McDonald`s, в течение нескольких миллисекунд, так что люди не успевали понять, что именно они видят. Это приводило к тому, что в ходе последующего выполнения задания по прочтению текста эти добровольцы выполняли задачу заметно быстрее контрольной группы участников эксперимента, несмотря на то, что необходимости в этом не было никакой.

Во втором эксперименте ученые показали, что воспоминания о посещении ресторана быстрого питания заставляли добровольцев выбирать из предложенного учеными набора предметы, являющиеся повседневными продуктами для экономии времени в процессе личной гигиены и других подобных дел.

В последнем эксперименте аналогичное первому наблюдение за логотипами компаний быстрого питания заставляло добровольцев предпочесть в конце эксперимента небольшое, но мгновенное вознаграждение за участие, нежели отложенный, но существенно более крупный платеж.

"Индустрия быстрого питания может даже влиять на восприятие отдыха, призванного дать человеку расслабление и релаксацию, сквозь призму нетерпеливости", - подытожил Чжун.

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