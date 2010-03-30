В Киеве за 4 дня выявили 7 людей с подозрением на туберкулез

За 4 дня работы бесплатного цифрового флюорографа на Майдане Независимости (25-28 марта) врачи-рентгенологи выявили 7 человек с подозрением на туберкулез.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Всего обследование прошли 575 человек: из них 388 – киевляне, 187 – приезжие. Из 7 больных только 1 является жителем Киева. Кроме случаев туберкулеза, врачи обнаружили 2 онкопатологии.

Напоминаем, что 25 марта фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» при поддержке КГГА начал акцию по бесплатному флюорографическому обследованию киевлян и гостей города. Цель акции – увеличение уровня выявления туберкулёза среди населения и повышение информированности о проблеме туберкулёза.

С сегодняшнего дня и по 1 апреля флюорограф работает возле студенческой поликлиники КПИ (ул. Политехническая). Дальнейший график работы флюоромобиля:

График работы

(будние и выходные дни с 09:00 - 19:00, перерыв - 14:00-15:00; понедельник - выходной)

30 марта-1апреля - КПИ (рядом со Студенческой поликлиникой)

2 апреля - Дарницкий вокзал

6-7 апреля - ст. м. Святошино

8-9 апреля - ст. м. Лукьяновка

10-11 апреля - рынок Троещина

13-15 апреля - ст. м. Лыбидская

16-18 апреля - ст. м. Контрактовая площадь

20-22 апреля - ул. Печенежская, 16 (Татарка)

23-25 апреля - ул. Петра Запорожца, 26

27-28 апреля - ст. м. Лесная

29-30 апреля - Дарницкий вокзал