Пластиковые детские бутылочки и пищевые контейнеры - опасны!

Использование пластиковых контейнеров для еды, банок и бутылочек для детского питания может серьезно повредить здоровье человека и вызвать смертельно опасные заболевания.

Все эти емкости содержат бисфенол А (BPA) – вредное химическое соединение, которое выделяется из пластика при многократном использовании или частом мытье тары. Бисфенол А широко применяется при выпуске компакт-дисков, деталей автомобилей, при изготовлении покрытий, клеев и конструкционных материалов, заменяющих металл, стекло, древесину и улучшающих их свойства, а также в производстве различных пластиковых изделий (бутылки, контейнеры для упаковки продуктов). В частности бисфенол А используется при изготовлении пластмасс, которыми покрываются внутренние поверхности консервных банок для продуктов питания, и при изготовлении тары, используемой в косметической и продуктовой промышленности. По приблизительным подсчетам, каждый год во всем мире для упаковки пищевых продуктов и напитков производится 2,8 млн тонн бисфенола.

Установлено, что высокое содержание бисфенола А в моче повышает риск развития рака груди, сердечных заболеваний, диабета и болезней печени. Кроме того, даже самые незначительные концентрации этого вещества (например, в напитках, разлитых в пластиковые бутылки) могут негативно повлиять на репродуктивную функцию, и вызвать отклонения в развитии у будущих детей, вплоть до синдрома Дауна. Вредное влияние бисфенола А уже подтверждено на лабораторных животных. Исследование тысяч человек в Европе, Китае, Корее, Японии и Америке показало, что следы бисфенола А имеются почти во всех образцах крови, грудного молока и мочи.

В ходе другого исследования следы BPA были выявлены в организмах 591 из 599 детей из Германии. А третья работа, в которой приняли участие 300 беременных женщин, продемонстрировала, что бисфенол А имеется в крови 84% испытуемых и 40% их эмбрионов. О том, что пластиковые бутылки для детского питания опасны и могут влиять на репродуктивную функцию тех детей, ученые заявляли еще в 2007 году. Некоторые страны, например Великобритания, уже отказались от бисфенола. Комитет Европейского союза по пищевой безопасности в 2002 году уменьшил максимально допустимое содержание бисфенола А в продуктах питания в пять раз. Однако власти США пока занимают иную позицию. Правда, в настоящее время использование бисфенола уже исключено из производства синтетических материалов, применяемых в промышленности детского питания в Калифорнии, передает «Вокруг Света» со ссылкой на Daily Mail.

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