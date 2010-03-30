Почему украинским мужчинам нельзя повышать пенсионный возраст

Директор Института демографии и социальных исследований, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Элла ЛИБАНОВА считает, что, не стоит повышать пенсионный возраст для мужчин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

“14 лет среднеожидаемой продолжительности жизни мужчин после достижения 60 лет - это очень мало, особенно для мужчин. У нас есть “бермудский треугольник” - между 40 и 60 годами, когда умирает 22% мужчин. Есть риск того, что если мы увеличим трудоспособный возраст, то этот “бермудский треугольник” будет более продолжительным, и мы большую часть мужчин потеряем. Поэтому я бы мужчин не трогала”, – сказала Э.ЛИБАНОВА.

С другой стороны, убеждена Э.ЛИБАНОВА, если женщину отправляют на пенсию на 5 лет раньше мужчины, это значит, что она 5 лет будет получать пенсию, размер которой меньше, чем зарплата.

Говоря о досрочном выходе на пенсию, Э.ЛИБАНОВА сказала, что “это уникальный вопрос”. “Таким образом компенсируются условия труда только в трех странах мира – Украине, России, Беларуси. Во всех других случаях человек не может работать так долго, чтобы это вредило его здоровью. Если вред здоровью (из-за работы) уже нанесен, то тогда человеку назначают пенсию по инвалидности, которая является достаточно высокой”, – отметила демограф.

В то же время Э.ЛИБАНОВА выступила категорически против резкого повышения пенсионного возраста, поскольку это может привести к росту безработицы.

“Резко повышать очень рискованно. Рынок труда должен быть подготовлен к увеличению предложений рабочей силы. Идеальным был бы вариант сначала повысить (пенсионный возраст) женщинам до 60 лет, уравнять их с мужчинами. Потом, если за это время будет достигнут прогресс относительно смертности мужчин, постепенно до 62 лет поднять (пенсионный возраст) обоим полам”, – считает Э.ЛИБАНОВА.

Она подчеркнула, что повышение пенсионного возраста в Украине, “бесспорно, не может быть единственной мерой и, бесспорно, не так как это произошло, в частности в Грузии, где за одну ночь пенсионный возраст подняли на 5 лет”.

“Нужно идти нормальными умеренными путями, но это неизбежность, от которой мы никуда не денемся”, – считает Э.ЛИБАНОВА.