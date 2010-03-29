Херсонщина: женщина получила серьезные ожоги, разогревая смолу

Использовала бензин

В селе Алексеевка Каланчакского района Херсонской области 44-летняя женщина получила сильные ожоги при попытке разогреть битумную смолу, используя бензин. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области. Согласно сообщению, пострадавшая была доставлена в Каланчакскую райбольницу. Она получила ожоги 2-3 степени на лице, руках и ногах.

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