Херсонщина: женщина получила серьезные ожоги, разогревая смолу
15:20, 29 марта 2010Страна
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Использовала бензин
В селе Алексеевка Каланчакского района Херсонской области 44-летняя женщина получила сильные ожоги при попытке разогреть битумную смолу, используя бензин.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области.
Согласно сообщению, пострадавшая была доставлена в Каланчакскую райбольницу.
Она получила ожоги 2-3 степени на лице, руках и ногах.
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