Херсонщина: женщина получила серьезные ожоги, разогревая смолу

15:20, 29 марта 2010
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Использовала бензин

В селе Алексеевка Каланчакского района Херсонской области 44-летняя женщина получила сильные ожоги при попытке разогреть битумную смолу, используя бензин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, пострадавшая была доставлена в Каланчакскую райбольницу.

Она получила ожоги 2-3 степени на лице, руках и ногах.

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