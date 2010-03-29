Янукович наградил кубинцев за оздоровление детей-чернобыльцев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил выдающихся кубинцев, которые внесли весомый вклад в оздоровление украинских детей-чернобыльцев.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В сообщении отмечается, что около 23 тысяч украинских детей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, реабилитировались в кубинском оздоровительном центре «Тарара».

В.ЯНУКОВИЧ выразил глубокую благодарность руководству Кубы за эту огромную помощь Украине и наградил ряд выдающихся деятелей Кубы высокими государственными наградами Украины.

Президент отметил огромное значение кубинской помощи нашему государству в деле преодоления последствий Чернобыля, от которых особенно страдают дети.