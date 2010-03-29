Янукович наградил кубинцев за оздоровление детей-чернобыльцев
14:39, 29 марта 2010Страна
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Сообщает пресс-служба
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил выдающихся кубинцев, которые внесли весомый вклад в оздоровление украинских детей-чернобыльцев.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
В сообщении отмечается, что около 23 тысяч украинских детей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, реабилитировались в кубинском оздоровительном центре «Тарара».
В.ЯНУКОВИЧ выразил глубокую благодарность руководству Кубы за эту огромную помощь Украине и наградил ряд выдающихся деятелей Кубы высокими государственными наградами Украины.
Президент отметил огромное значение кубинской помощи нашему государству в деле преодоления последствий Чернобыля, от которых особенно страдают дети.
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