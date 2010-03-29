Льготные пенсии сократят лишь "новым" пенсионерам?

Размеры льготных пенсий, в случае их пересмотра, могут быть сокращены лишь людям, выходящим на пенсии после принятия соответствующего закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала "Интер" заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

"Если мы не сможем сбалансировать пенсии, то мы очень резко обрежем максимальные пенсии. Но сразу могу сказать, что по закону это не коснется тех пенсионеров, кому эти пенсии уже начислены, потому что закон обратной силы не имеет", - заявил С.ТИГИПКО.

Также С.ТИГИПКО назвал маловероятным введение отмены по выплатам пенсий работающим пенсионерам. "Это не популярная мера. К этому не хотелось бы прибегать сегодня", - сказал С.ТИГИПКО.