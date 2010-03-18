Продолжительность жизни киевлян на 3 года больше

По официальным данным, сегодня продолжительность жизни киевлян составляет 71,5 год: 66,5 лет – среди мужчин и 76,3 годов – среди женщин.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сказала начальник Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА Людмила КАЧУРОВА на итоговой коллегии управления.

Для сравнения, показатель в странах Евросоюза составляет – 78,5 лет. Таким образом, по ее словам, теоретически жители Киева живут меньше на 7 лет, чем граждан Евросоюза, но больше на 3 года, чем в среднем по Украине.

На коллегии также сообщалось, что в 2009 году в столице родилось свыше 32 тысяч детей, из них 51% мальчиков и 49% девочек. По сравнению с прошлым годом, это на 520 новорожденных больше.

По словам Л.КАЧУРОВОЙ, на протяжении последних лет показатель смертности населения имеет четкую тенденцию к уменьшению. Так, за 2009 год в столице умерли 28 тысяч лиц, что почти на 2 тысячи меньше, чем в 2008 году и на 37% ниже, чем по Украине. Участники коллегии оценили демографическую ситуацию в городе как стабильно позитивную, сообщает пресс-служба мэрии Киева.

Также Л.КАЧУРОВА на заседании заметила, что численность населения Киева по состоянию на 1 января 2010 года, по данным официальной статистики, составила свыше 2 миллионов 785 тысяч. Однако, по данным врачебных участков, в столице получают медицинскую помощь 5 млн. лиц за счет работников из других городов и их семей.