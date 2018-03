Донорство почки не сокращает жизни донора

Американские ученые выяснили, что операция по пересадке почки практически не влияет на продолжительность жизни доноров этого органа, сообщает LiveScience. Отчет об исследовании группы специалистов под руководством Дорри Сегева (Dorry L. Segev) из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (The Johns Hopkins University School of Medicine) опубликован в Journal of the American Medical Association.

Исследователи изучили более 80 тысяч пациентов, ставших донорами почки с 1994 по 2009 год. Полученную информацию они сравнили с медицинскими данными 9, 364 тысячи здоровых людей, не имевших противопоказаний к донорству указанного органа.

По данным исследования, 25 доноров почки скончались в течение 90 дней после трансплантации. Риск смерти составил 3,1 случая на десять тысяч пациентов, тогда как в контрольной группе этот показатель составил лишь 0,4 случая.

По прошествии пяти лет после трансплантации риск смерти в обеих группах сравнялся. Через 12 лет после операции по пересадке почки риск смерти доноров составил 1,5 процента, а для представителей контрольной группы этот показатель составил 2,9 процента.

Кроме того, ученые выявили различия в продолжительности жизни среди разных групп доноров. В частности, риск смерти доноров-мужчин составил 5,1 случая на десять тысяч человек, тогда как среди женщин было зафиксировано лишь 1,7 летальных случая на десять тысяч. Повышенный риск смерти (7,6 на 10 000) также характерен для доноров почки негроидной расы. Среди белых и латиноамериканцев этот показатель составил 2,6 и 2 случая на десять тысяч пациентов соответственно.

По словам авторов исследования, операция по пересадке почки является одним из самых безопасных хирургических вмешательств. Например, риск смерти при удалении желчного пузыря составляет в среднем 18 летальных случаев на 10 тысяч операций.

Ежегодно более шести тысяч американцев становятся донорами почки, в то время как потребность в пересадке этого органа испытывают около 88 тысяч жителей США. Из-за нехватки органов в стране проводится лишь 17 тысяч трансплантаций почки в год.

