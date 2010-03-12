В Канаде сегодня открываются Х зимние Паралимпийские игры

Сегодня в Канаде открываются Х зимние Паралимпийские игры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального комитета спорта инвалидов Украины, вчера в паралимпийском поселке, который находится в Вистлере, торжественно был поднят Государственный флаг Украины.

Украинскую команду приветствовали представители руководства паралимпийского поселка, Оргкомитета игр, волонтеры и представители украинской диаспоры в Канаде, а также президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий СУШКЕВИЧ.

Это уже четвертые игры, в которых будет принимать участие национальная паралимпийская сборная команда Украины по зимним видам спорта, - в целом 26 спортсменов, среди которых 19 спортсменов–паралимпийцев и 7 – спортсменов-лидеров, или, как их называют во всем мире, – «гайдов», которые идут на дистанции впереди спортсменов с недостатками зрения и координируют и направляют их. Наши спортсмены будут принимать участие в разыгрывании 32 комплектов наград.

В составе команды - 14 спортсменов-инвалидов с недостатками опорно-двигательного аппарата и 5 – с недостатками зрения, среди спортсменов – 8 женщин и 11 мужчин. В состав сборной команды вошли известные всему миру паралимпийки и паралимпийцы: Елена ЮРКОВСКАЯ, Людмила ПАВЛЕНКО, Светлана ТРИФОНОВА, Юлия БАТЕНКОВА, Юрий КОСТЮК, Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, Олег МУНЦ, Сергей ХИЖНЯК.

Соревнование X зимней Паралимпиады стартуют 13 марта. В программе игр - всего пять дисциплин: горнолыжный спорт, паралимпийский хоккей, лыжные гонки, биатлон, керлинг на тележках.

В играх принимают участие более 600 спортсменов из 44 стран мира.

Церемония торжественного закрытия игр состоится 21 марта в Вистлере.