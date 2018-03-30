Паническим реакциям более подвержены женщины

Корни человеческого страха - в непонимании и незнании явлений, которые происходят. Тревога возникает, когда человек не знает о событии ничего, если о происходящем умалчивают. Замалчивание порождает тревогу, а тревога - страх перед неизвестным.

Людям необходимо давать правдивую информацию. Отсутствие аргументированных комментариев специалистов и перекошенная информация порождают в обществе панику, тревогу и индуцированный страх (который передается от человека к человеку).

Психология человека имеет одну особенность - инстинкт самосохранения превалирует над всеми другими. Когда в мозг попадает любая информация из внешнего мира, именно этот инстинкт реагирует самым первым. Итак, чем сильнее мозг успокоен определенной информацей, тем меньше вероятность развития тревожных состояний.

Тревогу вызывает все непонятное - то, что может случиться со мной, с моей семьей, с моим народом. Если нет информации, которая уменьшает тревогу, она перерастет в страх. А страх не имеет логики, он индуцирован, в толпе он распространяется мгновенно, как атомная бомба. Достаточно соответствующей мимики, жеста, голоса или кривого слова, и страх на биологическом уровне распространяется среди миллионов. Преодолевает его лишь четкость, ясность, понятность. Так должны работать в зоне бедствия психологи и психотерапевты. Они работают не только с людьми, которые поддаются паническим состояниям, но и с больными у которых обострились хронические болезни, потому что есть психотравматический элемент.

Например, с группой людей, проживающих далеко от зоны аварии, но, которые поддаются страхам, должны работать средства массовой информации. В их сообщениях должно быть спокойствие, четкость мысли, опровержение слухов. Это настоящее лечение и профилактика фобий у здоровых людей. Это амортизирует страх. Именно от того, как подана информация в газетах, на телевидении зависит психическое здоровье наших граждан.

Годами наше население воспитывалось в традициях частичного или полного искажения информации. Люди привыкли, что им десятками лет врали. Собственно выработалась своеобразная аксиома - власть должна лгать своему народу. Чтобы обеспечить себе спокойствие.

Украинцы уже не верят властным структурам. А это уже элементы социального нигилизма. Человек не доверяет власти в принципе. И если такой человек еще и тревожная личность, ее очень сложно успокоить.

Чтобы переломить недоверие граждан и восстановить отношения между народом и властью, нужны годы честного общения. Нужно, чтобы сменилось целое поколение людей, которые жили бы в правдивой информации. Какой бы она была. Чтобы люди просто верили, что ничего страшного не случилось, что все будет хорошо, все можно исправить. Совет нашей власти - всегда помнить, что маленькая ложь порождает большое недоверие.

Поддаются панике люди с тревожными чертами характера. Люди с неустойчивой, лабильной нервной системой, взрывчатые, эмоционально-неуравновешенные личности. Именно они несут в общество индукцию страха, порождают панику, первые "заводят" толпу.

К паническим реакциям более подвержены женщины, потому что они биологически эмоциональны. "Виновато" здесь доминирование правого полушария, которое отвечает за эмоции. Именно оно делает женщин уязвимыми к страхам. Кроме того, у женщины очень развит инстинкт материнства, значительно сильнее, чем у мужчины. Поэтому она думает не только о себе, но и о своем ребенке.

Надо различать паническую реакцию человека здорового человека и психическую болезнь. Когда человек не может нормально работать, спать, вести разговор - страх просто выключает его из жизни. Это уже психическая болезнь.

Реакция на катаклизмы у каждого своя, в зависимости от личности. Кто будет волосы на себе рвать, кто-то - инертный, ему все равно.

Тем, кто всего боится, советую работать со своими страхами. Поскольку проблема "я боюсь", в действительности никогда не возникает из ничего. Такое положение было и раньше где-то глубоко. Просто определенная ситуация реализовала страх. Если так, то у человека есть проблема и ее следует решать. Человек должен выяснить зачем ей этот страх. Или он человека устраивает, или ситуация затягивается до того момента, пока не сорвешься. Человек должен сам (или с психологом) работать над своим сознанием. Преодолевать свой страх.

В течение многих тысячелетий существования человечества именно тревога помогала гомосапиенсу адаптироваться к действительности, которая постоянно менялась. Иными словами, человек беспокоился ради собственной же безопасности. Такое чувство знакомо каждому психически нормальному человеку, больше, конечно, женщинам (видимо, срабатывает естественный инстинкт защиты потомства).

Тревога возникает, когда человек попадает в незнакомые для него условия, и проявляется психологическим дискомфортом разной степени выраженности - вплоть до паники. Как быстро человек запаникует в новых условиях зависит от многих моментов - и от силы самих обстоятельств, и от типа личности. Трудно однозначно определиться, почему в последнее время заметно участились тревожные расстройства. Вероятнее всего, что человеческая психика не успевает за темпами научно-технического прогресса не успевает "переварить" и адаптироваться к тому количеству информации, поступающей к мозгу каждый день, да нет, каждую секунду. Наверное, человек как биологический вид еще не готов к необходимости всегда быть сильным, здоровым, улыбаться.

Вот посмотрите на трудолюбивых японцев. Мало кто знает, что Япония - одна из лидеров в статистике детских самоубийств.

Иногда чувство тревоги задерживается в организме и активизируется настолько, что начинает ограничивать возможности человека - он уже не может нормально работать, планировать карьеру, отдых, отношения с людьми. Тогда врачи говорят о невротическом типе реагирования, а в более сложных случаях - о тревожном расстройстве.

Ощущение же тревоги не дает человеку возможности самой выйти из ситуации и остается только ждать, пока этот выход найдется сам.

Если же перехода в страх не происходит, тогда и возникает тревожный невроз, одним из основных проявлений которого являются так называемые панические атаки.

Это обычно единственное, о чем может думать человек, который переживает тревожно-паническую атаку. Специалисты признают, что по психологическим ощущениям каждая паническая атака - маленькая смерть. А смерти боятся все, даже самые смелые.

Что же это такое, тревожно-паническая атака? Это состояние, когда при полном здоровье и покое, часто без видимой причины у человека возникает ощущение полной беспомощности и потери контроля над ситуацией. Возникают различные телесные и душевные ощущения - человек становится "очень больным" буквально за несколько секунд. Причем попробуйте спросить, что именно ее болит, скорее всего конкретно и не ответит. Жмет там, колет здесь, онемело внизу, болит сверху - вариаций множество. При таких условиях может повыситься давление, участиться пульс. Человек потеет, нервничает и очень боится.

А все из-за нервной системы, в том числе и вегетативной. Это ее "несовершенная" работа запускает механизм повышения давления, пульса, интенсивное потоотделения, проблемы с кишечником.

Но такая реакция вегетативной системы все же вторична по отношению к глубокому внутреннему психологическому конфликту, который, чтобы забыть о изнурительных страхах, нужно найти и обезвредить.

Олег Чабан,

заведующий отделением социальных проблем и соматоморфних расстройств Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии, доктор медицинских наук, профессор.