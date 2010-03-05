Немецкие врачи спасли 275-граммового новорожденного

Сотрудникам клиники Геттингенского университета удалось выходить ребенка, вес которого при рождении составлял всего 275 граммов. На сегодняшний день спасенный немецкими врачами младенец – самый маленький выживший ребенок мужского пола в мире.

По словам представителя клиники Стефана Веллера (Stefan Weller), мать младенца поступила в медицинское учреждение в июне прошлого года на 25-й неделе беременности. В связи с опасным для матери и плода осложнением врачи решили провести женщине кесарево сечение. Появившийся таким образом на свет новорожденный весил всего 275 граммов, длина его тела составляла 27 сантиметров.

Мальчик был выписан из клиники в декабре прошлого года после 6 месяцев пребывания в отделении интенсивной терапии. К этому времени его вес увеличился до 3,7 килограмма. Врачи продолжают наблюдение за ребенком на дому.

В Германии минимальный вес, при котором считается возможным выхаживание новорожденных, составляет 350 граммов. Известны несколько случаев успешного выхаживания детей с меньшим весом. Так, несколько лет назад американским медикам удалось спасти девочку, весившую при рождении всего 243 грамма. Японским специалистам удалось выходить мальчика весом 297 граммов.

medportal.ru