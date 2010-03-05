Звезда итальянского спорта учит сельских учителей и детей

Знаменитой футбольной рефери УЕФА из Италии Стефано ФАРИНА в эти дни проводит занятия с учителями четырех средних школ в селах Верхние и Нижние Петровцы Кицманского района Черновицкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Черновцах журналистов, в первую очередь, интересовало то, кто пригласил и какова цель пребывания С.ФАРИНЫ в Украине и, в частности, на Буковине.

Гость из Италии ответил: «Я 8 лет живу в Риме. Мне удалось встретиться с представителями Международной организации по миграции (МОМ), с которыми я обсудил многие проблемы, существующие в буковинских селах. Предложение приехать на Буковину воспринял с большим энтузиазмом».

С.ФАРИНА сообщил, что его познакомили с женщинами из Черновицкой области, которые выехали на заработки в Италию и вынуждены были на определенное время оставить своих детей в Украине. После этого он решил приехать к этим детям на Буковину. «Дети чувствуют себя одинокими. Мы пытаемся в пределах наших возможностей оказать им поддержку», - сказал он.

Тренинги по коммуникации, созданию команды и технике победы С.ФАРИНА проводит в рамках программы MOM «Перестройка действенности полномочий украинских местных учреждений в области миграционной и социально-образовательной политики в интересах детей, женщин и местных общин».

Цель этой инициативы – привить учителям навыки, помогающие облегчить психосоциальное давление на подростков, матери которых уехали на заработки в Италию.

С.ФАРИНА, бывший рефери Лиги чемпионов УЕФА и игр Серии А, представил техники, которые можно внедрять в местных школах. Эти техники помогают привить ученикам уверенность в себе и укрепить единство в местных общинах. Сюда входит деятельность, способствующая принятию решений, решению проблем, командной работе и поддержке позитивной направленности.

«Нам хочется передать учителям, которые каждый день находятся со своими учениками, умение объединить детей. В первый день своего пребывания на Буковине я столкнулся с группой необычных людей. Именно в тех местах, которые кажутся покинутыми всеми, находятся моральные ценности», - отметил С.ФАРИНА.

По его словам, он стремится передать буковинцам то, что делает в повседневной жизни. «Вашим землякам я рассказываю о создании команд и мотивации, которая обязательно должна быть в спорте. Мы работаем на Буковине несколько дней. Моя цель – показать детям, что есть лучшее будущее», - добавил известный арбитр. Цель этого проекта МОМ - поощрять детей, «чтобы они поверили в себя».

С.ФАРИНА утверждает: «Важно предоставить детям мотивацию, чтобы они были способны отвечать на вызов, который бросает им жизнь; поддержать их самоуважение, чтобы они смогли достичь успеха в будущем».