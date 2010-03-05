Чем вредны фруктово-чайные напитки?

Защитники прав потребителей из общества Foodwatch утверждают, что фруктово-чайные напитки вредны для здоровья человека.

Как показали лабораторные исследования, большая часть подобных напитков известных фирм (например, Lipton, Nestle. Volvіc, Gerolsteіner) содержат минимальное количество заявленных в рекламе составных частей, а вот количество сахара превышает иногда все мыслимые нормы. А содержимое чая, который является сильным антиоксидантом, составляет иногда менее одного процента. Кроме того, вместо заявленных фруктов производители часто используют обыкновенные .

Так что если вы хотите выпить напиток, который действительно вас взбодрит и наполнит организм витаминами и полезными веществами, лучше самому заварить хороший чай и добавить туда свежие или сушеные фрукты, а также разнообразные травы.

newsland.ru