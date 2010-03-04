Кировоградщина: врачи незаконно давали группы инвалидности

В Кировоградской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц одной из районных больниц, которые на протяжении 2005-2008 гг. подделывали документы, на основании которых медико-социальной экспертизой девяти гражданам были установлены группы инвалидности и выплачено из областного бюджета более 413 тысяч гривен.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.