Кировоградщина: врачи незаконно давали группы инвалидности
11:10, 04 марта 2010Страна
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Возбуждены уголовные дела
В Кировоградской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц одной из районных больниц, которые на протяжении 2005-2008 гг. подделывали документы, на основании которых медико-социальной экспертизой девяти гражданам были установлены группы инвалидности и выплачено из областного бюджета более 413 тысяч гривен.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.
Межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
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