В России A/H1N1 составляет 4% общей заболеваемости гриппом

Грипп A/H1N1 регистрируется на территории России в 4% от общих случаев заболевания гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО.

«Пандемического штамм A/H1N1 у нас регистрируется около 4%», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Он напомнил, что в ноябре-декабре прошлого года грипп A/H1N1 регистрировался почти у 37-40% больных гриппом и ОРВИ.

«Если мы переживем апрель при таком уровне заболеваемости, то можно будет смело сказать, что до сентября грипп нас не будет волновать», - подчеркнул Г.ОНИЩЕНКО.