В России A/H1N1 составляет 4% общей заболеваемости гриппом
08:56, 01 марта 2010Страна
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Сказал главный санврач РФ
Грипп A/H1N1 регистрируется на территории России в 4% от общих случаев заболевания гриппом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО.
«Пандемического штамм A/H1N1 у нас регистрируется около 4%», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.
Он напомнил, что в ноябре-декабре прошлого года грипп A/H1N1 регистрировался почти у 37-40% больных гриппом и ОРВИ.
«Если мы переживем апрель при таком уровне заболеваемости, то можно будет смело сказать, что до сентября грипп нас не будет волновать», - подчеркнул Г.ОНИЩЕНКО.
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