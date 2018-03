Чем опасна прокуренная кухня

В прокуренных помещениях надолго остаются компоненты табачного дыма, способные вызвать онкологические заболевания, считают ученые из университета Беркли в США.

Вещества из табачного дыма могут оседать на обивке мебели, одежде и коже. И даже спустя некоторое время они сохраняют свой канцерогенный эффект.

Исследователи провели лабораторные анализы и нашли существенно повышенным уровень токсинов из табачного дыма в помещениях, где до этого курили.

Ученые полагают, что изгнание курильщиков на улицу может спасти от пассивного курения, но они принесут немало «сюрпризов» в помещение на собственной одежде и на руках.

Специалисты объясняют, что никотин, остающийся на курильщике и предметах обстановки, может реагировать с другими веществами и производить опасные химические вещества, вызывающие развитие рака — нитрозамины.

Например, когда поверхности, контактировавшие с табачным дымом, обработали небольшим количеством азотистой кислоты, выделяющейся при работе газовых приборов или автомобильных двигателей, количество нитрозаминов выросло в 10 раз. Кстати, в автомобилях курильщиков тоже обнаружились немало нитрозаминов.

Остатки табачного дыма остаются на поверхностях очень долго и после того, как сигарета уже потушена. Они могут представлять большую опасность для маленьких детей, которые нередко тащат в рот все найденное.

Несмотря на то, что противники запрета на курение в общественных местах считают проблему табачного «осадка» надуманной, авторы статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences уверяют: опасность продуктов сгорания табака, оседающих на поверхностях, очень высока. И предлагают ввести полный запрет на курение в домах и транспортных средствах.

Вполне возможно, что в будущем эта инициатива может встретить поддержку в правительственных кругах разных стран. Например, в Великобритании уже собираются проводить жесткую политику по отношению к распространенности курения и доступности сигарет для детей и молодежи.

